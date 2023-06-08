Опубликованы кадры затопленных улиц Владивостока
Интенсивные дожди во Владивостоке стали причиной затопления улиц города. Об этом свидетельствуют кадры корреспондента «Звезды».
На кадрах видно, что уровень воды на дорогах достигает середины колес автомобилей. В связи с чем в городе ввели режим повышенной готовности.
«По предварительным данным, на этот час выпало около 52 мм осадков. Зафиксировано несколько упавших деревьев, сход грунта с косогора в одном из районов, есть проблемы с электричеством», - говорится в сообщении администрации Владивостока в Telegram-канале.
В комментариях к сообщению местные жители делятся видеозаписями, как на некоторых участках дороги автомобили и вовсе уходят почти под воду, а на городском автовокзале вода полностью покрывает колеса транспортных средств.
Администрация города обратилась к читателям с просьбой соблюдать предельную осторожность - не парковать автомобили рядом с деревьями и подпорными стенами, а также в низменных местах.
Ранее подпорная стена Каменного моста не выдержала ливня и рухнула на дорогу в Воронеже. Каменные глыбы и комья земли перекрыли проезжую часть.