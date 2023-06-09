Бойцы ВДВ ВС РФ подобрались на пикапах к позициям боевиков и открыли огонь из ПТРК «Фагот»

Российские бойцы выдвинулись на позиции в сопровождении бронегруппы на БМП-2, целью которой было отвлечение внимания врага, и успешно отработали по целям.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Мобильный противотанковый резерв Ивановских десантников уничтожил скопление живой силы и бронетехники украинских боевиков в зоне СВО с помощью ПТРК «Фагот» и штатного вооружения боевых машин десанта. Минобороны России опубликовало кадры работы российских бойцов.

Военнослужащие из состава резерва получили задачу на уничтожение бронированной техники и живой силы националистов в лесопосадке. После этого бойцы выдвинулись в указанный район на пикапах под прикрытием бронегруппы на боевых машинах десанта (БМД-2).

Бронегруппа, которая ведет огонь из 30-мм автоматической пушки, отвлекает на себя внимание врага. Тем временем расчет ПТРК поражает укрытую в блиндаже пехоту боевиков пусками ракет «Фагота».

Уничтожив врага противотанковыми ракетами, расчет исчезает так же быстро, как и появляется на огневом рубеже.

Ранее были опубликованы кадры ударов российских десантников по противнику из ПТРК «Корнет». Бойцы подбираются вплотную к позициям врага на квадроциклах и после отработки по целям оперативно покидают место дислокации.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.