Десантники подобрались на квадроциклах к противнику и уничтожили его из ПТРК «Корнет»

Ивановские десантники подбираются вплотную к позициям врага на квадроциклах и открывают огонь из ПТРК. Такие операции называются «кочующая огневая точка».

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Российские десантники уничтожили скопление живой силы и бронированную технику противника в зоне СВО из ПТРК «Корнет». Минобороны России опубликовало кадры их боевой работы.

Военнослужащие из состава мобильного противотанкового резерва Ивановского гвардейского соединения ВДВ получили задачу и выдвинулись в указанный район на квадроциклах. Они подобрались к позициям украинских националистов почти вплотную и открыли огонь из ПТРК «Корнет».

После этого бойцы ВС РФ покинули позиции. Такие рейды называются «кочующая огневая точка». Это работа для хладнокровных уверенных в себе профессионалов, ведь защиты от пуль и осколков у квадроцикла нет - броня сделала бы конструкцию более тяжелой и лишила бы расчет мобильности и маневренности.

Ранее российские военнослужащие ударом ТОС «Солнцепек» уничтожили пункт дислокации украинских боевиков в районе Гуляйполя. Также удар был нанесен по складу боеприпасов противника.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.