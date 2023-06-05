Десантники подобрались на квадроциклах к противнику и уничтожили его из ПТРК «Корнет»
Российские десантники уничтожили скопление живой силы и бронированную технику противника в зоне СВО из ПТРК «Корнет». Минобороны России опубликовало кадры их боевой работы.
Военнослужащие из состава мобильного противотанкового резерва Ивановского гвардейского соединения ВДВ получили задачу и выдвинулись в указанный район на квадроциклах. Они подобрались к позициям украинских националистов почти вплотную и открыли огонь из ПТРК «Корнет».
После этого бойцы ВС РФ покинули позиции. Такие рейды называются «кочующая огневая точка». Это работа для хладнокровных уверенных в себе профессионалов, ведь защиты от пуль и осколков у квадроцикла нет - броня сделала бы конструкцию более тяжелой и лишила бы расчет мобильности и маневренности.
Ранее российские военнослужащие ударом ТОС «Солнцепек» уничтожили пункт дислокации украинских боевиков в районе Гуляйполя. Также удар был нанесен по складу боеприпасов противника.
Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.