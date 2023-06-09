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Трамп рассказал, что его вызвали в суд на предстоящей неделе

Марина Крижановская
03:18 09.06.2023
Бывший глава страны посетовал, что никогда не думал, что «такое может случиться с бывшим президентом США».
Трамп рассказал, что его вызвали в суд на предстоящей неделе
© Фото: IMAGO mpi34 Globallookpress
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Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что получил извещение от суда, обязывающее его явиться туда во вторник, 13 июня. Трамп добавил, что получил информацию от властей через своих адвокатов. Об этом он написал в своей соцсети. Его цитирует РИА Новости.

«Коррумпированная администрация Байдена проинформировала моих адвокатов, что мне предъявлены обвинения», - сообщило агентство.

Дональд Трамп добавил, что его вызвали в федеральный суд Майами во вторник, 13 июня. Трамп добавил, что никогда не думал, что «такое может случиться с бывшим президентом США». Также он предположил, что основанием для этого послужили секретные документы, изъятые властями США во время обыска в его поместье в штате Флорида.

Вместе с тем Трамп написал, что он «получил намного больше голосов, чем любой действующий президент в истории нашей страны, а сейчас опережает и значительно всех кандидатов, как демократов, так и республиканцев, в опросах перед президентскими выборами 2024 года».

Ранее в американских СМИ публиковалась информация, что Трамп уведомлен прокуратурой о проведении в отношении него уголовного расследования. В Politico отметили, что за последние недели из ближайшего окружения Трампа для дачи показаний были привлечены несколько людей, включая одного из его адвокатов Эвана Коркорана.

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