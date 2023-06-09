Расчеты «Градов» обрушили удары на позиции боевиков на Купянском направлении

Расчеты реактивных систем круглосуточно находятся на боевом дежурстве. Их задачи требуют максимально быстрого реагирования.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» обрушили удары на позиции украинских националистов на Купянском направлении. Минобороны России показало видео их боевой работы.

Основные задачи артиллерийских подразделений Западного военного округа (ЗВО) - поражение артиллерийских батарей противника и его складов с боеприпасами, разрушение замаскированных оборонительных сооружений, подавление пунктов управления, уничтожение огневых средств, вооружения и военной техники боевиков. При этом расчеты РСЗО используют тактику частых смен огневых позиций.

Также реактивно-залповую артиллерию используют для заградительного огня на маршрутах возможного отхода или наступления противника.

Важную роль в нанесении удара играет точное наведение, и здесь важную роль играют беспилотники. Они собирают данные, которые оперативно передаются в полевые штабы и командирам реактивно-артиллерийских батарей.

При попадании ракеты в цель ударная волна и осколки, которые разлетаются на сотни метров, уничтожают выявленные огневые позиции и укрепления.

Расчеты боевых машин находятся на круглосуточном дежурстве, поскольку задачи требуют быстрого реагирования и максимальной собранности.

В этот раз ударами «Градов» были уничтожены обнаруженные взводные опорные пункты, а также склады с боеприпасами националистов. После нанесения удара расчеты РСЗО на максимальной скорости покинули огневую позицию.

Ранее боец ВС РФ рассказал, как расчеты ПТРК на багги уничтожают украинские танки. По словам российского бойца, чтобы ликвидировать украинский танк, есть две попытки.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.