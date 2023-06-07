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Боец рассказал, как расчеты ПТРК на багги уничтожают украинские танки

Павел Кольцов
Вероника Волосунова
07:55 07.06.2023
По словам российского бойца, чтобы ликвидировать украинский танк, есть две попытки.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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Для уничтожения украинских танков у расчетов ПТРК на багги есть два варианта: подъехать сбоку и сразу выстрелить под башню, чтобы сжечь боекомплект, или сначала сбить гусеницу и затем добить. Об этом «Звезде» рассказал российский боец с позывным Батон.

На счету Батона уничтожение двух танков украинского производства. Модели установить сложно, так как в прицел боец видит только вид машины - танк или БМП. Однако бьет точно в цель.

«На работе бываем часто. Два-три раза в день выезжаем. По возможности, конечно, стреляем под башню, чтобы сжечь БК. Ну а так, если нет возможности, мы гуслим, и, по готовности, на второй позиции уже добивание», - рассказал позывной Батон, оператор ПТУР.

Ранее расчет ПТУР на багги уничтожил украинский танк за 60 секунд - медлить в такой ситуации опасно, так как в любую секунду враг может открыть ответный огонь по нашим бойцам.

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