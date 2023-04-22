Times: Джонсон называл себя «фюрером» и нецензурно общался с подчиненными

Об интересных эпизодах из жизни экс-премьера Британии стало известно из новой книги Энтони Селдона и Рэймонда Ньюэлла «Джонсон на Даунинг-стрит. История изнутри».

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, находясь на посту главы правительства Соединенного Королевства, называл себя при своих подчиненных «фюрером» и «королем, принимающим решения». Об этом пишет ежедневная британская газета The Times.

«Я должен держать все под контролем. Я фюрер. Я король, который принимает решения», - приводит издание отрывок из новой книги Энтони Селдона и Рэймонда Ньюэлла «Джонсон на Даунинг-стрит. История изнутри».

Кроме того, авторы работы о премьерстве Джонсона утверждают, что британский политик нецензурно выражался о критиках внутри Консервативной партии и экс-редакторе издания The Sunday Times Эммы Такер.

Ранее Борис Джонсон заявил, что рассматривает себя в качестве потенциального генсека Североатлантического альянса. Об этом политик рассказал в эфире единого украинского телемарафона.