Трампу предъявлены обвинения по 38 пунктам в деле о секретных документах

Обвинения предполагают наказание до 20 лет тюрьмы по самой «тяжелой» из статей.

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Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявили новые обвинения по 38 пунктам. Об этом говорится в судебных документах.

Как передает РИА Новости, 45-й президент Соединенных Штатов обвиняется в хранении секретных документов, которые связаны с национальной безопасностью.

Сообщается, что данные обвинения по самой «тяжелой» из статей предполагают наказание до 20 лет тюремного срока.

Ранее Дональд Трамп раскрыл причины его вызова в суд на следующей неделе. Экс-президент США также напомнил о своей невиновности.