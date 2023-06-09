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Бойцы ВС РФ мужественно дают отпор наступающим украинским силам на Запорожском направлении

Михаил Аброськин
Игнат Далакян
20:11 09.06.2023
Большая часть техники украинской армии была уничтожена еще на подходах к позициям ВС РФ.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Отразили две атаки боевиков, уничтожили резервы противника в нескольких районах. Общие потери противника составили почти 700 человек 35 танков, 11 БМП, другая, в том числе и иностранная техника. Ожесточенные бои на Запорожском направлении.

«Ну, у нас тут вечеринка полным ходом. Вчера враг пробовал наступать со стороны Нестерянки. Наши ребята справились, враг понес потери», - рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным Винт.

Оператор беспилотника-разведчика с позывным Винт рассказывает, что сейчас противник отступил на дальние позиции. Но еще недавно российским военным пришлось давать отпор наступающим украинским силам.

«До этого у них гаубицы здесь были закопаны и самоходные артиллерийские установки тоже нас кошмарили. Но благодаря нашим новым орудиям, "Леночке", гаубица уничтожена. И САУ уничтожены», - сказал Винт.

Под прикрытием огня артиллерии и ракетных установок, свыше тысячи боевиков пытались прорвать минные заграждения, освобождая путь танкам и бронетранспортерам. Удар на себя приняли подразделения 42-й мотострелковой дивизии. Поддержку оказала армейская авиация и минометные расчеты.

«Массовые были наступления на наши позиции. Не всегда мы могли всех остановить. И уже пехота сама проявляла мужество и стойкость в стрелковом бою», - рассказал командир минометного подразделения.

Заранее увидеть приближение противника и бить наверняка помогли «птички» - так здесь называют дроны разведчики. Именно они передавали точные координаты и корректировали огонь пушек и минометов.

«В зависимости от расчетов: у некоторых попадание стопроцентное, с первого раза то есть», - сказал оператор БПЛА с позывным Заяц.

Большую часть наступающей бронетехники удалось уничтожить еще на подходах. Некоторые машины подорвались на минах. Другие точными ударами уничтожила российская артиллерия. Тех же, кто подобрался к российским позициям ближе, встретили расчеты противотанковых ракетных комплексов «Корнет».

«Да-да! Пытаются прорваться, но пока мы на дежурстве, ничего у них не получится. В районе поля расчет отработал штатно. Быстро увидели их, произвели два пуска. Две цели… Bradley, М113 американские. Бронетранспортеры», - командир противотанкового подразделения с позывным Седой.

Неожиданная и стремительная атака, которую так хотели увидеть власти Киева, не состоялась. Наступление затянулось. Из-за этого боевики понесли ощутимые потери и вынуждены были отступить.

«Потери противника составили до 350-ти человек личного состава, более 30-ти танков, в том числе три «Леопарда» и более 10-ти боевых машин пехоты», - рассказал командующий группировкой ВС РФ на Запорожском направлении Александр Романчук.

Эксперты уверены, что украинские силы обязательно попытаются взять реванш в ближайшее время. Но в рядах российских военных настрой однозначный.

«Батальон как камень стоит. Не пропустим врага. Сзади люди могут не беспокоиться. Запорожье - это всегда Россия», - сказал Командир минометного подразделения с позывным Локомотив.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что все принятые попытки контрнаступления киевским режимом провалились. Однако, согласно его словам, еще сохранился наступательный потенциал украинской армии.

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