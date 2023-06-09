МО РФ показало уничтожение украинского пункта управления вертолетом «Аллигатор»
Минобороны России сообщает, что вражеский командный пункт был обнаружен при помощи разведданных.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны России показало уничтожение украинского пункта управления экипажем вертолета Ка-52 «Аллигатор».
Разведданные помогли обнаружить вражеский командный пункт, который находился в полуразрушенном промышленном здании. Удар управляемой ракетой положил конец деятельности неприятельского пункта управления.
Ранее российское оборонное ведомство продемонстрировало кадры уничтожения бронетехники противника экипажем такого же разведывательно-ударного вертолета «Аллигатор».
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.