Армия Армия Армия

МО РФ показало уничтожение украинского пункта управления вертолетом «Аллигатор»

18:14 09.06.2023
Минобороны России сообщает, что вражеский командный пункт был обнаружен при помощи разведданных.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Минобороны России показало уничтожение украинского пункта управления экипажем вертолета Ка-52 «Аллигатор». 

Разведданные помогли обнаружить вражеский командный пункт, который находился в полуразрушенном промышленном здании. Удар управляемой ракетой положил конец деятельности неприятельского пункта управления.

Ранее российское оборонное ведомство продемонстрировало кадры уничтожения бронетехники противника экипажем такого же разведывательно-ударного вертолета «Аллигатор».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:47 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что за последние дни потери Украины превышают «классический» показатель
16:44 В стране и мире
Эстония запретила въезд в страну патриарху Кириллу
16:24 В стране и мире
Сальдо: украинские боевики обстреляли пионерский лагерь в Херсонской области тремя ракетами
15:31 В стране и мире
Исландия приостановит работу посольства в Москве
14:35 В стране и мире
МИД РФ сообщил о направлении уведомления о денонсации ДОВСЕ его странам-участникам
Популярное
Видео
Софья Сапега в Домодедово встала в очередь на регистрацию в Дубай
Болельщики «Наполи» вернули тренеру Спаллетти руль от украденного у него автомобиля
Мосгорсуд не изменил решение о запрете Алексею Блиновскому определенных действий
Видео
Опубликованы кадры пожара на Каширском шоссе
Захар Прилепин рассказал, что у него нет мыслей о возмездии
РИА Новости: протезирование Костомарова должно пройти через один-два месяца
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.