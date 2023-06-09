МО РФ показало кадры уничтожения бронетехники врага экипажем вертолета «Аллигатор»

Вражеский танк, как сказано в описании к видео, предоставленном Минобороны России, один из полученных киевским режимом от стран Запада.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России показало видео с уничтожением вражеского танка экипажем ударно-разведывательного вертолета Ка-52 «Аллигатор».

В описании сказано, что действие происходит на Южно-Донецком направлении, а танк противника - один из полученных киевским режимом от стран Запада.

Сообщается, что экипаж «Аллигатора» обнаружил танк и нанес по нему удар управляемой ракетой. Как отметили в российском оборонном ведомстве, танк был уничтожен вместе с экипажем.

Ранее МО РФ показало кадры уничтожения бронетехники Украины на Запорожском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.