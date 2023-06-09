Пентагон объявил новый пакет военной помощи Украине

По заявлению Пентагона, в пакет военной помощи войдут средства ПВО и боеприпасы.

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Американские власти приняли решение выделить Украине новый пакет военной помощи на 2,1 миллиарда долларов. В заявлении Пентагона говорится, что в него войдут дополнительные средства ПВО и боеприпасы.

Согласно сообщению военного ведомства США, вооружение будет закуплено американской стороной у производителей или партнеров и передано Украине.

В частности, в пакет военной помощи войдут зенитные ракетные комплексы Hawk, артиллерийские снаряды 105 мм и 203 мм, а также беспилотники Puma и ракетные комплексы с лазерной системой наведения.

Кроме того, США готовы оказать военное содействие украинской стороне при подготовке и обслуживании техники.

Ранее в Соединенных Штатах анонсировали пакет военной помощи Украине в размере 300 миллионов долларов.