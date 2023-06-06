Корветы «Громкий» и «Совершенный» приняли участие в учениях «Комодо-2023» близ Индонезии

В Минобороны России отметили, что цель учений - укрепить партнерство на море.

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Отряд кораблей Тихоокеанского флота принял участие в международных учениях «Комодо-2023» у индонезийских берегов. Об этом сообщает Минобороны России.

«Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе корветов "Громкий", "Совершенный" и среднего морского танкера "Печенга" приняли участие в международном многостороннем учении "Комодо-2023", которое проходит в период с 5 по 8 июня у берегов Индонезии», - говорится в сообщении.

Корабли прибыли на рейд порта Макассар накануне - там прошел морской парад участников учений. Всего в них участвовало более 30 стран - военных моряков приветствовал президент Индонезии.

Сообщается, что в ходе учений особое внимание будет уделено взаимодействию между экипажами военных кораблей разных стран, они будут тренироваться выполнять задачи гуманитарных миссий, а также оказывать помощь в рамках условных стихийных бедствий и природных катаклизмов.

В МО РФ добавили, что цель учений - укрепить партнерство на море.

Ранее сообщалось, что моряки ТОФ отправились на масштабные учения в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.