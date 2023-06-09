Путин заявил, что за украинскую трагедию ответственен киевский режим

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Трагедия на Украине произошла по вине киевского режима и тех событий, которые происходили в предыдущие годы. Об этом журналистам заявил президент России Владимир Путин на полях заседания совета глав ЕАЭС.

«Хочу отметить, эта трагедия происходит благодаря тем событиям, которые происходили в предыдущие годы, и ответственность за них целиком и полностью лежит на киевском режиме, первичным источником власти которого является госпереворот», - заявил президент.

Также Путин сообщил, что все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились. Президент отметил, что о начале украинского наступления говорит использование Киевом стратегических резервов. Тем не менее противник не достиг поставленных целей ни на одном участке.