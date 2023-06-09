Биолог Кузищин перечислил возможные причины нападения акулы на человека в Красном море

По мнению специалиста, человека в Красном море атаковала очень крупная хищная акула, размер которой мог быть более пяти метров.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Bai Xuefei, XinHua, Globallookpress

Профессор биофака МГУ Кирилл Кузищин в беседе со «Звездой» перечислил причины, почему акула могла напасть на человека в Красном море.

«Судя по роликам, на человека нападает очень крупная акула. По примерным оценкам, больше пяти метров. Это означает, что какая-то очень крупная хищная акула атаковала человека. Это может быть тигровая акула, может быть даже большая белая акула-людоед», - заявил Кирилл Кузищин.

По мнению ученого, одной из причин резкого увеличения случаев нападения акул на людей в Красном море может быть глобальное потепление, в результате которого воды субтропиков прогреваются и крупные хищники начинают двигаться на север, где в поисках пищи «нападают на все, что движется».

«С другой стороны, Красное море довольно населено людьми. Известны случаи, когда из-за интенсивного судоходства и перевозки, к примеру, овец из Австралии в Европу погибших животных выкидывали за борт, и акулы просто следовали за судном и пожирали бараньи туши. Когда судно проходило через Суэцкий канал, акулы оставались в Красном море и начинали нападать на людей», - добавил Кузищин.

Как рассказывает профессор биофака МГУ, еще одна возможная причина - подкармливание морской фауны остатками пищи из ресторанов и столовых для развлечения туристов. Акулы чувствуют еду и попадают в зоны, где купаются отдыхающие. Четвертая, наиболее экзотическая версия - периодическая гражданская война в лежащих южнее Египта Судане и Эритрее. Отмечались случаи, когда погибших в результате конфликта людей хоронили в море, что тоже привлекало крупных хищников.

«Среди прочих причин - недальновидные отдыхающие, включая дайверов, могут специально подкармливать акул, чтобы с ними посниматься под водой. Но нужна достоверность», - заключил Кузищин.

Напомним, что у побережья египетской Хургады акула напала на человека. В результате происшествия гражданин России погиб. Генеральное консульство РФ призвало туристов сохранять бдительность при нахождении в воде.