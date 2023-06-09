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Эстония запретила въезд в страну патриарху Кириллу

Игнат Далакян
16:44 09.06.2023
Кроме того, в так называемый «список Магнитского» попали еще девять россиян.
Эстония запретила въезд в страну патриарху Кириллу
© Фото: Federation Council of Russia, Globallookpress
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Глава Министерства иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна запретил въезд в страну патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Министерства иностранных дел балтийской республики.

В сообщении эстонского дипломатического ведомства говорится, что глава МИД Эстонии пересмотрел так называемый «список Магнитского», включив в список людей, кому запрещен въезд в страну, 58 человек, среди которых глава Русской православной церкви. Кроме того, в «список Магнитского» вошли девять россиян, которые связаны с вынесением сурового приговора правозащитнику Владимиру Кара-Мурзе.

По словам министра иностранных дел Эстонии, этим людям был запрещен въезд, поскольку они якобы участвовали в серьезных нарушениях прав человека или способствовали их нарушению.

Ранее Эстония требовала от союзников по НАТО увеличить расходы на военные нужды. Эстонский премьер выразила обеспокоенность по поводу невыполнения странами Североатлантического альянса обязательств по расходам на оборону.

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