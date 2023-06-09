В стране и мире Министр просвещения РФ Кравцов рассказал о планах усилить курс черчения в школах России Игнат Далакян Глава ведомства отметил, что также планируется провести повышение квалификации учителей по черчению. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Яков Глинский, РИА Новости Читайте нас на: Глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов рассказал «Звезде», что ведомство усилит курс черчения в рамках предмета «Технология», а также разработает отдельный курс для инженерных классов. «Черчение - важная составляющая учебного процесса. У нас есть курс черчения в рамках предмета "Технология", мы этот курс усилим, сделаем отдельный курс для инженерного образования и отдельно проведем повышение квалификации учителей по черчению и посмотрим, как улучшить учебник, возможно, создадим новый, современный», - сказал Кравцов. Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов рассказывал, что в школах снова будут выдавать серебряные медали за отличия в учебе с 2023/24 учебного года. На данный момент в средней школе ученики за отличия в учебе могут получить только золотую медаль. Экспертное мнение и аналитика