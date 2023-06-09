Сальдо: украинские боевики обстреляли пионерский лагерь в Херсонской области тремя ракетами

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо предположил, что это были ракеты Storm Shadow.

© Фото: Vyacheslav Madiyevskyy, Keystone Press Agency, Globallookpress

Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что противник обстрелял пионерский лагерь в этом регионе тремя ракетами. По его словам, киевские формирования, предположительно, применили крылатые ракеты Storm Shadow.

«Преступный киевский режим обстрелял пионерский лагерь в Херсонской области тремя ракетами, предположительно - Storm Shadow», - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

По словам врио губернатора области, одну ракету сбили силы ПВО, две другие попали в гражданский объект. Информация о жертвах и разрушениях уточняется.

В конце мая сообщалось, что противник выпустил две ракеты Storm Shadow по Юрьевке в ДНР.

Британско-французская крылатая ракета Storm Shadow имеет дальность более 250 километров. Их Украина получает от Великобритании в рамках военной помощи. В ракетах применены технологии, делающие их малозаметными для радаров. Ракета летит к цели на высоте до 40 метров, при этом в полете огибает рельеф местности и может менять направление, что усложняет ее перехват. Эффективна против подземных хранилищ и бункеров.