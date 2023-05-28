Украинские боевики выпустили две ракеты Storm Shadow по Юрьевке в ДНР

Обстрел населенного пункта зафиксирован в 19.10, отметили в представительстве ДНР в СЦКК.

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Украинские боевики выпустили две ракеты Storm Shadow по Юрьевке в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Обстрел по направлению Юрьевки в Мангушском районе зафиксирован в 19.10.

«Выпущены две авиационные ракеты Storm Shadow», - говорится в сообщении.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что поставки Великобританией Киеву ракет большой дальности Storm Shadow противоречат международным нормам в сфере распространения вооружений.