Военный эксперт Кнутов объяснил появление «самолета Судного дня» США в Исландии

Появление самолета E-6B может означать, что Вашингтон планирует проведение учений, чтобы показать России готовность к ядерному ответу.

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Американский самолет E-6B Mercury, известный как «самолет Судного дня» и используемый для координации действий субмарин с межконтинентальными баллистическими ракетами, неожиданно прибыл в Исландию. Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал «Звезде», что воздушное судно может принять участие в учениях, которые являются способом попытки давления на Россию.

«Американские "самолеты Судного дня" периодически перебазируют с одного места на другое, совершают тренировочные полеты. Переброска в Европу такого самолета означает, что будут проводиться определенные учения с участием стратегических ядерных сил. Поэтому наличие подобного рода машин, по сути, является предупреждением России, что американцы планируют использовать стратегическую авиацию либо атомные подводные лодки для того, чтобы провести какую-то тренировку», - рассказал «Звезде» Юрий Кнутов.

Эксперт добавил, что подобная переброска может быть попыткой демонстрации силы на фоне открытой поддержки Украины Западом.

«Запад страхуется и пытается, с одной стороны, как-то оказать на Россию давление, а с другой - показать, что он тоже в крайнем случае готов к определенному ядерному ответу. Это мероприятие комплексное и, с одной стороны, тренировка, но с другой - эта тренировка может в любой момент перерасти в какую-то реальную ситуацию», - заключил Кнутов.

Напомним, самолет E-6B Mercury приземлился в Исландии, об этом стало известно сегодня утром. Экипаж самолет встретился с послом США, дипломатическими и военными руководителями. Воздушное судно оснащено системой управления пуском, с помощью которой осуществляется запуск баллистических ракет.