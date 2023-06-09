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Мотострелки отработали штурм зданий в Приамурье с учетом опыта спецоперации

16:01 09.06.2023
Занятия по тактической и огневой подготовкам проходят под руководством инструкторов, получивших опыт в ходе спецоперации.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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На полигоне Екатеринославский в Приамурье мотострелки отработали ведение разведки с использованием БПЛА, а также штурм зданий, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Бойцы отточили навыки владения оружием и научились понимать и чувствовать товарищей. На кадрах показано, как бойцы стреляли из автоматов и передвигались на полигоне.

Инструкторы, прошедшие горячие точки, а также принимавшие участие в СВО, охотно поделились с военнослужащими своим опытом. При обучении учитывалась реальная обстановка на линии боевого соприкосновения.

В описании к видео сказано, что военнослужащие двигались от укрытия к укрытию, прикрывая друг друга. На полигоне отрабатывались сценарии реального боя.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники врага экипажем вертолета Ка-52 «Аллигатор».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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