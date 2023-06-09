Мотострелки отработали штурм зданий в Приамурье с учетом опыта спецоперации
На полигоне Екатеринославский в Приамурье мотострелки отработали ведение разведки с использованием БПЛА, а также штурм зданий, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Бойцы отточили навыки владения оружием и научились понимать и чувствовать товарищей. На кадрах показано, как бойцы стреляли из автоматов и передвигались на полигоне.
Инструкторы, прошедшие горячие точки, а также принимавшие участие в СВО, охотно поделились с военнослужащими своим опытом. При обучении учитывалась реальная обстановка на линии боевого соприкосновения.
В описании к видео сказано, что военнослужащие двигались от укрытия к укрытию, прикрывая друг друга. На полигоне отрабатывались сценарии реального боя.
Ранее Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники врага экипажем вертолета Ка-52 «Аллигатор».
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.