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Бойцы с помощью электромагнитных ружей «сажают» украинские дроны и разбирают их на запчасти

Валентин Гвоздев
11:19 05.05.2023
Противодронные ружья предназначены для борьбы с часто применяемыми в зоне СВО беспилотниками.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Для борьбы с украинскими беспилотниками в каждом взводе есть электромагнитное ружье. Оружие весьма эффективное, и пользуются им постоянно. 

«Сегодня утром был замечен дрон типа Mavic. Вот там, на той позиции, завис и с явно вражеским намерением начал снижаться до метров 50, чтобы сбросить ВОГ. Времени хватило, чтобы включить ружье. И все, он сел», - сказал оператор БПЛА с позывным Каратист.

Интересно, что посаженные вражеские дроны часто используют в качестве доноров, разбирая на запасные части.

Ранее мы писали, что съемочную группу «Звезды» во главе с корреспондентом Валентином Гвоздевым обстреляли украинские артиллеристы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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