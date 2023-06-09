Выгнавший из скорой задыхающегося мальчика фельдшер признал вину и раскаялся

Фельдшер, высадивший из скорой задыхающегося мальчика с мамой за отказ платить 100 тысяч рублей вместо 30 за транспортировку из Видного в Москву, признал вину, извинился и попросил строго его не наказывать.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Фельдшер, который в марте высадил из машины скорой помощи задыхающегося мальчика с мамой, признал вину, принес извинения и попросил не выбирать строгое наказание. Об этом свидетельствуют кадры «Звезды» из зала суда.

«Сожалею, раскаиваюсь, приношу вам свои извинения. Уважаемый суд, прошу строго не наказывать», - сказал фельдшер.

Напомним, в марте 2023 года фельдшер выгнал из машины маму с задыхающимся 13-летним Амином из-за того, что они отказались платить 100 тысяч рублей, в то время как изначально диспетчер назвала другую сумму - 30 тысяч.

Амин с двусторонней пневмонией находился в местной больнице в Видном. Из-за ухудшения состояние мальчика его отец принял решение отправить сына в платную клинику в Москве на частной скорой. Скорая приехала, но, увидев сумму в 30 тысяч рублей, фельдшер устроил истерику и высадил маму с ребенком, а затем уехал. Позже в беседе со «Звездой» Амин рассказал, что происходило в момент конфликта с фельдшером.