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«Не мог маму защитить»: высаженный из скорой мальчик с пневмонией рассказал об инциденте

Алексей Курильченко
18:22 28.03.2023
Фельдшер частной скорой помощи потребовал 100 тысяч рублей, чтобы довезти умирающего ребенка в московскую больницу.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Подмосковье фельдшер частной скорой помощи высадил 13-летнего Амина и его маму из машины, требуя больше денег. У мальчика была диагностировала двусторонняя пневмония, его срочно нужно было доставить в столичную больницу, но врач затребовал 100 тысяч рублей. Впоследствии Амина доставили на другой скорой помощи и провели лечение. Мальчик рассказал «Звезде», что происходило в момент конфликта с фельдшером.

«Мне стыдно было, обидно, что я не мог маму защитить. (Фельдшер. - Прим. ред.) явно хотел больше денег, говорил, что 30 тысяч недостаточно для перевозки больного ребенка», - рассказал Амин.

На данный момент Амин восстанавливается после лечения. Его отец готовит обращения в Следственный комитет, прокуратуру и суд. После огласки инцидента министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поручил провести проверку и наказать правонарушителей.

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