Неприятель привлек к атакам до двух батальонных тактических групп, усиленных танками.

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Минобороны России сообщило о том, что подразделения группировки «Восток» отразили четыре украинские атаки в районе Времевского выступа. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Для нападения противник привлек две батальонные тактические группы, усиленные танками. Атаки проводились в районах населенных пунктов Левадное Запорожской области, Новоселка, Сторожевое и Нескучное Донецкой Народной Республики.

На Запорожском направлении российские войска при поддержке авиации и артиллерии в течение суток отражали две атаки украинских войск в районах населенных пунктов Новоданиловка и Малая Токмачка. Южнее Орехова тяжелые огнеметные системы нанесли поражение двум скоплениям живой силы и техники 47-й механизированной бригады противника.

Оперативно-тактическая авиация группировки «Восток» поразила резервы противника в районах населенных пунктов Гуляйполе, Омельник и Преображенка Запорожской области.

На данном направлении потери противника составили до 680 человек личного состава, 35 танков, 11 боевых машин пехоты, 19 боевых бронированных машин, шесть автомобилей - в том числе три американских HMMWV. Также уничтожена французская артиллерийская установка Cezar.

Также Минобороны России сообщило, что групповой удар, нанесенный ночью 9 июня высокоточным оружием, нарушил снабжения украинских группировок в районах ведения боевых действий. Целью ударов были украинские склады боеприпасов и вооружения, а также иностранной военной техники, в том числе беспилотников.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.