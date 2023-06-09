Власти Швеции одобрили размещение войск НАТО на своей территории до вступления страны в альянс

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На территории Швеции в скором времени могут появиться войска НАТО. Как сообщает RT, власти Швеции могут дать на это разрешение до того, как страна станет участницей альянса.

«Правительство решило, что шведские вооруженные силы могут проводить подготовительные мероприятия совместно с НАТО и странами альянса, чтобы обеспечить возможность проведения совместных операций в будущем», - сообщил RT.

Такое решение способно укрепить обороноспособность Швеции. Также оно подает четкий сигнал России.

Ранее стало известно, что парламент Швеции одобрил отправку танков Киеву. Стокгольм собирался поставить 10 модернизированных танков Leopard 2 и боеприпасы.