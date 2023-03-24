Парламент Швеции одобрил отправку на Украину танков, артустановок Archer и боеприпасов

В конце февраля Швеция поддержала отправку на Украину десяти модернизированных танков Leopard 2 и боеприпасов.

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Стокгольм отправит Киеву 6,2 млрд шведских крон в виде оружия и боеприпасов. Соответствующее решение поддержал национальный парламент страны.

«Риксдаг дает правительству право принимать решение о безвозмездной передаче Украине оборонных материалов на сумму не более 6,2 млрд шведских крон. Это танки, артиллерийские орудия типа Archer и роботизированный комплекс, а также боеприпасы», - говорится на сайте парламента.

В конце февраля Швеция поддержала отправку на Украину десяти модернизированных танков Leopard 2, а также систем противовоздушной обороны. В начале года Стокгольм обещал бронемашины, стрелковое оружие и противотанковые управляемые ракеты.

Россия неоднократно осуждала поставки современного вооружения в зону украинского конфликта и даже направляла соответствующую ноту странам НАТО.