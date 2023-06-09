Спасти от града пуль: спецназовцы провели учения перед отправкой в зону СВО

Учения прошли при участии Ассоциации инструкторов сил специального назначения «Совет Серых беретов» и федерации «К-9».

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Совет серых беретов

Военнослужащие подразделений специального назначения и инструкторы правоохранительных органов провели масштабные военно-боевые учения при участии Ассоциации инструкторов сил специального назначения «Совет Серых беретов» и федерации «К-9». Бойцы отрабатывали сложнейшие дисциплины в экстремальных ситуациях для отправки бойцов в зону специальной операции.

Учения прошли успешно, инструкторский состав получил новые указания. На данный момент ведется подготовка нового состава бойцов-инструкторов для отправки в зону специальной военной операции.

Ранее среди военнослужащих сил специального назначения Российской Федерации прошли закрытые квалификационные испытания на право ношения серого берета 2-й и 3-й степени. Кандидаты, прошедшие испытания, отправятся в служебную командировку в зону специальной военной операции.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.