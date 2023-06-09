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Спасти от града пуль: спецназовцы провели учения перед отправкой в зону СВО

14:11 09.06.2023
Учения прошли при участии Ассоциации инструкторов сил специального назначения «Совет Серых беретов» и федерации «К-9». 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Совет серых беретов
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Военнослужащие подразделений специального назначения и инструкторы правоохранительных органов провели масштабные военно-боевые учения при участии Ассоциации инструкторов сил специального назначения «Совет Серых беретов» и федерации «К-9». Бойцы отрабатывали сложнейшие дисциплины в экстремальных ситуациях для отправки бойцов в зону специальной операции.

Учения прошли успешно, инструкторский состав получил новые указания. На данный момент ведется подготовка нового состава бойцов-инструкторов  для отправки в зону специальной военной операции.

Ранее среди военнослужащих сил специального назначения Российской Федерации прошли закрытые квалификационные испытания на право ношения серого берета 2-й и 3-й степени. Кандидаты, прошедшие испытания, отправятся в служебную командировку в зону специальной военной операции.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.

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