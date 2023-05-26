Выжить в самом тяжелом бою: спецназовцы РФ прошли испытания на право ношения Серого берета

© Видео: Совет серых беретов © Фото: Совет серых беретов

С 22 по 26 мая 2023 года прошли масштабные антитеррористические и служебно-прикладные учения К-9 среди военнослужащих сил специального назначения Российской Федерации. На базе военных учений прошли закрытые квалификационные испытания на право ношения Серого берета 2 и 3 степени.

Кандидаты, прошедшие испытания, отправятся в служебную командировку в зону специальной военной операции. Экзамены проходили на высшем уровне по самым сложным и современным условиям тактики боевых действий. Бойцы отрабатывали новейшие разведывательные и антидиверсионные навыки, а также все системы антитеррористической безопасности. Также спецназовцы продемонстрировали навыки тактической медицины и эвакуации раненных.

Организаторами мероприятий стали Ассоциация инструкторов сил специального назначения «Совет Серых беретов» и Федерация служебно-прикладной подготовки силовых структур К-9 и специалистов органов безопасности «Кремль-9» совместно с подразделениями специального назначения России.

В июле 2023 года пройдут Всероссийские квалификационные испытания на право ношения Серого берета 1 и 2 степени среди инструкторов сил специального назначения России, для отправки новых кадров в зону специальной военной операции.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов