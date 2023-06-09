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«Как будто мотоцикл»: житель Воронежа рассказал о моменте падения дрона на дом

Алексей Курильченко
12:33 09.06.2023
Мужчина услышал громкий звук мотора БПЛА, а затем прозвучал взрыв.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Житель Воронежа рассказал «Звезде», что он услышал в момент падения беспилотника в жилой дом. По его словам, звук дрона он сначала спутал со звуком проезжающего мотоцикла.

«Звук был такой, как будто мотоцикл по улице ехал. Потом набирает скорость и резко взрыв», - рассказал местные житель.

Напомним, в результате падения беспилотника три человека получили травмы от осколков стекла. Как сообщил губернатор Воронежской области, на месте инцидента работают спецслужбы.

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