«Как будто мотоцикл»: житель Воронежа рассказал о моменте падения дрона на дом

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Житель Воронежа рассказал «Звезде», что он услышал в момент падения беспилотника в жилой дом. По его словам, звук дрона он сначала спутал со звуком проезжающего мотоцикла.

«Звук был такой, как будто мотоцикл по улице ехал. Потом набирает скорость и резко взрыв», - рассказал местные житель.

Напомним, в результате падения беспилотника три человека получили травмы от осколков стекла. Как сообщил губернатор Воронежской области, на месте инцидента работают спецслужбы.