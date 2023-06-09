Песков заявил, что в атомной отрасли ряд стран не гнушается ничем в международной борьбе

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в атомной отрасли ряд стран ничем не гнушается в борьбе на международном рынке. По мнению Пескова, это составляющая недобросовестной конкуренции.

«Что касается недобросовестной конкуренции, то и с ней не единожды приходилось сталкиваться, к сожалению. Да, это то, что вызывает нашу обеспокоенность. Но мы отдаем себе отчет, что, к сожалению, целый ряд государств не гнушаются ничем в ходе конкурентной борьбы на международных рынках», - заявил пресс-секретарь.

Ранее генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявлял, что принятие санкций против российской атомной отрасли очень вероятно. По его словам, западные страны могут ввести их и без весомой аргументации.