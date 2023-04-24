Гендиректор «Росатома» Лихачев заявил, что все здравые аргументы по вопросам санкций против РФ исчерпаны

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Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев ответил в беседе со «Звездой» на вопрос о возможных санкциях Запада против российского урана и самой госкорпорации.

«Конечно, допускаем. Конечно, не радует, с одной стороны, с другой стороны, мы понимаем, что здесь уже все здравые аргументы уже давно исчерпаны. И речь идет уже не о выборе того или иного приемлемого обоснованного решения, а просто выборе хотя бы какого-то решения. И вот это какое-то решение, "лишь бы оно насолило России", на мой взгляд, просто отодвигает на задний план или вообще убирает из поля зрения любую здравую аргументацию», - сказал гендиректор «Росатома».

Лихачев добавил, что дело корпорации - хорошо работать и продолжать взаимодействовать с зарубежными партнерами, исполняя все свои международные обязательства.

Ранее генеральный директор «Росатома» заявил, что любая мировая война приводит к кратному увеличению сил США. В качестве примера Лихачев привел Первую и Вторую мировые войны, после которых экономическая мощь Соединенных Штатов кратно возросла.