ФСБ задержала шпионившего для Германии бывшего сотрудника ОПК

Немецкие представители обещали фигуранту содействовать в получении немецкого гражданства в обмен на секретные данные.

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Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали бывшего сотрудник предприятия оборонно-промышленного комплекса в Омской области. Он подозревается в шпионаже в пользу Германии.

По данным службы, задержанный установил контакт с немецкими представителями, чтобы передавать им сведения в военной области. В обмен ему обещали содействовать в получении гражданства ФРГ. ФСБ зафиксировала, что фигурант совершал преступные действия с целью получить секретные сведения о важных военных объектах Министерства обороны России.

Ранее в Приморском крае был задержан мужчина, который, по данным следствия, передавал украинской военной разведке сведения об объектах правоохранительных органов и военной инфраструктуры края. При этом он полностью осознавал возможность использования передаваемых данных против безопасности Российской Федерации.