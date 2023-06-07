ФСБ задержала передававшего Украине данные о военной инфраструктуре жителя Приморья

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Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Приморья, который, по данным следствия, передавал украинской военной разведке сведения об объектах правоохранительных органов и военной инфраструктуры края. При этом он полностью осознавал возможность использования передаваемых данных против безопасности Российской Федерации.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по факту государственной измены. Обвиняемый задержан, он находится под стражей.

Ранее ФСБ сообщила о пресечении попытки украинских спецслужб совершить на территории России теракт с применением «грязной бомбы». Она должна была быть оборудована таймерами отсрочки, чтобы одновременно сработать и привести в негодность для проживания людей близлежащие территории.