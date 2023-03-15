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Разведчики ЗВО обнаружили арсенал с украинской формой, документами и картами западных инструкторов

Валентин Гвоздев
05:55 15.03.2023
В брошенном на окраине дачного поселка доме также обнаружили профессиональную растяжку с гранатой западного производства и групповые фото диверсантов с иностранными инструкторами.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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Разведчики Западного военного округа обнаружили внушительный арсенал с боеприпасами, оружием, документами, картами и фото украинских диверсантов с западными инструкторами во время плановых мероприятий по обнаружению схронов.

Наблюдая за дачным поселком с квадрокоптера, разведчики заметили машину на окраине и людей во дворе дома, в котором зарегистрирована женщина с детьми, давно не появлявшаяся здесь. Активность на участке сразу вызвала подозрения. Разведчики устроили засаду, однако,  здесь никто не появлялся несколько дней. Было принято решение проверить дом.

В крошечном подвале, размером два на два метра, бойцы обнаружили целый ящик тротиловых шашек с огнепроводными шнурами и взрывателями, украинскую военную форму, шесть гранатомётов, автоматы и патроны к ним. Судя по всему, всё это было приготовлено для диверсантов.

© ТРК «ЗВЕЗДА»

Кроме оружия найдены документы возможных диверсантов, а также аэрофотоснимки нескольких районов с нанесёнными на них целями. Важная деталь - отметки на картах на английском языке. Среди находок также групповые фото вместе с западными инструкторами и пожеланиями удачи на обороте, опять же, на английском языке.

«Просто так иностранные инструкторы не приезжают. Они приезжают готовить людей по стандартам НАТО», - рассказал командир отделения разведгруппы с позывным «Бетон».

На входе в дом разведчиков ждала растяжка с гранатой западного производства. Зная повадки киевских боевиков, пытаться обезвредить ее не стали. Установлена и замаскирована растяжка была профессионально - на колышек среди роз. Зачастую такие ловушки таят в себе дополнительную угрозу.

Отступая, националисты часто используют брошенные дома для размещения в них схронов, как для того, чтобы уйти по «гражданке» и без оружия, так и специально, для диверсионных групп.

Документы и карты попавшие в руки нашим разведчикам, ещё предстоит тщательно изучить, а вот трофейные гранатомёты, традиционно отправятся на передовую, где будут использованы в боях с националистами.

Ранее схроны с боеприпасами украинских боевиков обнаружили в трех районах ДНР. В тайниках украинских боевиков нашли вооружение НАТО, боевые машины и артустановку. 

Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов.

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