Разведчики ЗВО обнаружили арсенал с украинской формой, документами и картами западных инструкторов

В брошенном на окраине дачного поселка доме также обнаружили профессиональную растяжку с гранатой западного производства и групповые фото диверсантов с иностранными инструкторами.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Разведчики Западного военного округа обнаружили внушительный арсенал с боеприпасами, оружием, документами, картами и фото украинских диверсантов с западными инструкторами во время плановых мероприятий по обнаружению схронов.

Наблюдая за дачным поселком с квадрокоптера, разведчики заметили машину на окраине и людей во дворе дома, в котором зарегистрирована женщина с детьми, давно не появлявшаяся здесь. Активность на участке сразу вызвала подозрения. Разведчики устроили засаду, однако, здесь никто не появлялся несколько дней. Было принято решение проверить дом.

В крошечном подвале, размером два на два метра, бойцы обнаружили целый ящик тротиловых шашек с огнепроводными шнурами и взрывателями, украинскую военную форму, шесть гранатомётов, автоматы и патроны к ним. Судя по всему, всё это было приготовлено для диверсантов.