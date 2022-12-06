Весточки от родных и слова поддержки: как работает фельдъегерско-почтовая связь в зоне СВО

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Машину на маршруте сопровождают несколько человек. В том числе стрелок. Еще один из военнослужащих всегда внутри кузова, рядом с письмами и документами. Поломка техники или возможные атаки не должны сказаться на скорости доставки.

«Буквально вчера мы доставили бойцам около тысячи конвертов», - сообщил начальник обменного пункта Константин.

Выходить на связь с помощью мобильных телефонов на службе в зоне спецоперации запрещено. Но строки из дома обязательно дойдут до адресатов. Фельдъегерская служба одинаково щепетильна к доставке и секретной корреспонденции, и солдатских писем. Ценнее написанных от руки слов поддержки из родного дома нет ничего.

«Писали. Поддерживали, оказывали моральную поддержку. Многим это очень сильно помогло», - поделился военнослужащий ВС РФ Иван.

Отправить письмо можно через ближайшее отделение почты. Сортируют письма в Москве, поэтому на конверте необходимо указывать адрес: город Москва-400, индекс - 103400, далее - номер воинской части.

«Адреса воинских частей можно узнать от самих военнослужащих или в военных комиссариатах по месту призыва», - пояснил начальник Управления фельдъегерско-почтовой связи Главного управления связи ВС РФ Андрей Прикня.

Для уточнения номера части можно позвонить в военкомат. Контакты есть на сайте Министерства обороны. Также можно обратиться лично - дежурный по военному комиссариату обязан все выяснить в течение часа.

Кроме этого, бойцам можно отправить посылку - она должна быть не больше 10 килограммов и бандероль весом не более двух кило. Все должно дойти до новогодних праздников.