Пять человек погибли, 41 пострадал из-за подтопления после разрушения Каховской ГЭС

Как сообщил мэр Новой Каховки, пять из семи человек, которые считались пропавшими без вести, погибли, когда занимались выпасом скота.

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Пять человек из семи считавшихся пропавшими без вести в Херсонской области погибли после разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.

«Сегодня сообщили, что из семи человек, которые занимались выпасом скота, пятеро утонули. Мы сейчас занимаемся эвакуацией двух оставшихся», - сказал он в эфире телеканала «Соловьев Livе».

Ранее врио губернатора Херсонской области Сальдо сообщил, что число пострадавших из-за разрушения Каховской ГЭС может достичь до 40 тысяч человек. По последним данным, из зоны бедствия эвакуировано около 4,5 тысячи человек.

Напомним, в результате диверсии на Каховской ГЭС, о чем стало известно 6 июня, уровень воды сильно поднялся в Днепре вниз по течению и привел к затоплению некоторых населенных пунктов. Всего оказались затоплены 36 пунктов, но самая тяжелая обстановка в селах Днепряны, Крынки, Казачьи Лагери, а село Корсунка почти полностью ушло под воду.