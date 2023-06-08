Отразившим атаку украинских боевиков военным вручили награды

При удержании позиций в ходе наступления офицеры и солдаты подразделений группировки войск (сил) «Восток» проявили мужество и отвагу.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Военнослужащим ВС РФ, принимавшим участие в отражении атак украинских боевиков на Южно-Донецком направлении, были вручены государственные награды. При удержании позиций в ходе наступления офицеры и солдаты подразделений группировки войск (сил) «Восток» проявили мужество и отвагу.

На Южно-Донецком направлении специальной военной операции боевые ордена и медали получили военнослужащие объединений Восточного военного округа и соединений береговых войск Тихоокеанского флота, проявившие мужество и героизм при отражении попыток наступления противника.

Кроме этого, сообщается, что в одном из медицинских учреждений Южного военного округа государственные награды - ордена Мужества, медали «За отвагу» и знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест отличившимся военнослужащим вручил заместитель министра обороны Российской Федерации - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.

«Сегодня вы получаете заслуженные государственные награды. Выстояли, выдержали - молодцы! Спасибо вам!» - заявил Горемыкин.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВС РФ сорвали попытки наступления войск Украины - противник остановлен и понес значительные потери. В течение трех суток украинский режим предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта, сосредоточив для этого большое число техники и живой силы.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.