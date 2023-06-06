В ФСБ сообщили о спланированном Киевом теракте в России с использованием «грязной бомбы»

Как сообщили в ФСБ РФ, Киев запланировал теракт с применением «грязной бомбы», в составе которые находятся радиоактивные вещества, чтобы привести в негодность местность для проживания людей.

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Украинская разведка запланировала на территории РФ проведения теракта с «грязной бомбой», имеющей в составе радиоактивные вещества. Об этом РИА Новости сообщили в ФСБ РФ.

Отмечается, что целью Киева при совершении теракта является приведение в негодность местности для проживания людей.