В ДНР задержали агента внешней разведки Украины

По данным УФСБ по ДНР, задержанный прибыл на территорию республики, чтобы собирать и передавать данные о передвижении российских войск и сотрудниках ФСБ для совершения диверсий.

© Видео: УФСБ по ДНР © Фото: УФСБ по ДНР

В ДНР задержали агента службы внешней разведки Украины, который прибыл в регион, чтобы собирать и передавать данные о сотрудниках силового блока, а также дислокации и передвижении ВС РФ. Об этом сообщили в УФСБ по ДНР.

Задержанным оказался мужчина пожилого возраста. На вопрос о том, почему он задержан, мужчина ответил, что догадывается. Согласно информации ФСБ, мужчина с 2018 года сотрудничал с украинской разведкой, регулярно получая денежное вознаграждение.

Агент службы внешней разведки Украины поддерживал связь с кураторами по специально отработанным каналам связи под псевдонимом «41-й». В апреле ему было поручено въехать в ДНР для получения чувствительной информации о сотрудниках ФСБ, чтобы впоследствии против них совершить диверсионные террористические акты.

Ранее ФСБ задержала передававшего Украине данные о военной инфраструктуре жителя Приморья. Сейчас он находится под стражей.