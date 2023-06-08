В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В ДНР задержали агента внешней разведки Украины

Вероника Волосунова
08:35 08.06.2023
По данным УФСБ по ДНР, задержанный прибыл на территорию республики, чтобы собирать и передавать данные о передвижении российских войск и сотрудниках ФСБ для совершения диверсий.
© Видео: УФСБ по ДНР © Фото: УФСБ по ДНР
Читайте нас на:

В ДНР задержали агента службы внешней разведки Украины, который прибыл в регион, чтобы собирать и передавать данные о сотрудниках силового блока, а также дислокации и передвижении ВС РФ. Об этом сообщили в УФСБ по ДНР.

Задержанным оказался мужчина пожилого возраста. На вопрос о том, почему он задержан, мужчина ответил, что догадывается. Согласно информации ФСБ, мужчина с 2018 года сотрудничал с украинской разведкой, регулярно получая денежное вознаграждение.

Агент службы внешней разведки Украины поддерживал связь с кураторами по специально отработанным каналам связи под псевдонимом «41-й». В апреле ему было поручено въехать в ДНР для получения чувствительной информации о сотрудниках ФСБ, чтобы впоследствии против них совершить диверсионные террористические акты.

Ранее ФСБ задержала передававшего Украине данные о военной инфраструктуре жителя Приморья. Сейчас он находится под стражей. 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:17 В стране и мире
На Крымском мосту перекрыли движение из-за антитеррористических учений
08:29 Армия
Видео
Минобороны РФ показало кадры уничтожения РЛС TRML-4D производства ФРГ
08:05 В стране и мире
Видео
Замминистра обороны Иванов проинспектировал ход строительства суворовского училища в Иркутске
07:00 Армия
Видео
Российские «Аллигаторы» нанесли удары по пункту управления украинских боевиков
06:21 В стране и мире
Курильский вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотою 2,5 километра
Популярное
Болельщики «Наполи» вернули тренеру Спаллетти руль от украденного у него автомобиля
Мосгорсуд не изменил решение о запрете Алексею Блиновскому определенных действий
Видео
Опубликованы кадры пожара на Каширском шоссе
Захар Прилепин рассказал, что у него нет мыслей о возмездии
РИА Новости: протезирование Костомарова должно пройти через один-два месяца
IT: в Индии молодожены загадочно умерли сразу после свадьбы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.