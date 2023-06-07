Опубликованы кадры уничтожения бронетехники ВСУ на подступах к Берховке
Российские войска успешно отразили атаку украинских националистов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Министерство обороны Российской Федерации показало кадры уничтожения бронетехники украинских боевиков на подступах к Берховке.
Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что населенный пункт Берховка, в районе Артемовска находится полностью под контролем российских войск. Согласно заявлению МО РФ, сообщение отдельных источников о якобы оставлении российскими войсками Берховки не соответствует действительности.
Атака украинских националистов была успешно отражена российскими войсками. Вклинение в оборону допущено не было.
Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.