Опубликованы кадры уничтожения российскими Ка-52 четырех боевых бронемашин противника
Экипажи ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» уничтожили украинских боевиков и их бронетехнику на Южно-Донецком направлении. Соответствующие кадры предоставили в Минобороны России.
Используя высокоточные управляемые ракеты «Аллигаторы» ударили по вскрытым позициям самоходных артиллерийских установок и поддерживающей боевиков бронетехнике.
На кадрах видеоконтроля зафиксированы точные попадания российских Ка-52 в четыре бронированных машины украинских боевиков.
Ранее расчеты РСЗО «Град» применили «огневое прочесывание» на Красно-Лиманском направлении. Этот метод позволяет нанести существенный урон по позициям украинских боевиков. Командир реактивного артиллерийского взвода раскрыл, что является самым главным при работе на поражение целей
Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов