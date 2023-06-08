Армия Опубликованы кадры уничтожения российскими Ка-52 четырех боевых бронемашин противника Российские ударные вертолеты Ка-52 ВКС России уничтожили четыре украинских боевых бронированных машины и живую силу противника на Южно-Донецком направлении. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Экипажи ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» уничтожили украинских боевиков и их бронетехнику на Южно-Донецком направлении. Соответствующие кадры предоставили в Минобороны России. Используя высокоточные управляемые ракеты «Аллигаторы» ударили по вскрытым позициям самоходных артиллерийских установок и поддерживающей боевиков бронетехнике. На кадрах видеоконтроля зафиксированы точные попадания российских Ка-52 в четыре бронированных машины украинских боевиков. Ранее расчеты РСЗО «Град» применили «огневое прочесывание» на Красно-Лиманском направлении. Этот метод позволяет нанести существенный урон по позициям украинских боевиков. Командир реактивного артиллерийского взвода раскрыл, что является самым главным при работе на поражение целей Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика