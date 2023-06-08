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Расчеты РСЗО «Град» применили «огневое прочесывание» на Красно-Лиманском направлении

07:40 08.06.2023
Метод «огневого прочесывания» позволяет нанести значительный урон по позициям противника.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21-1 «Град» ЦВО использовали метод «огневого прочесывания» для нанесения ударов по противнику на Красно-Лиманском направлении в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.

Бойцы ЦВО, получи координаты цели и прибыв в район боевого применения, нанесли два удара по позициям противника - по скоплению живой силы и легкобронированной технике на расстоянии около 10 км в лесистой местности и по перемещению остатков противника.

Командир реактивного артиллерийского взвода с позывным Тайфун-12 рассказал, что самым главным при поражении целей является постоянное перемещение, то есть своевременная смена огневых позиций. При этом успех зависит и от слаженной работы расчета.

«Каждый военнослужащий знает свои задачи. Постоянные ежедневные тренировки - недели, месяцы, дни. Благодаря этому точность сноровки, точность подвода. Все это взаимосвязано», - рассказал позывной Тайфун-12, командир реактивного артиллерийского взвода.  

Кроме того, по словам командира взвода, необходимо как можно ближе находиться к огневым позициям, чтобы, когда приходит цель, выскочить и в течение пяти минут навести и отработать.

Заместитель командира взвода с позывным Фрол добавил, что расчет всегда приходит на помощь тем, кто просит поддержать огнем.

«Цель может прийти откуда угодно, от кого угодно. Кто ближе, кто достанет, кто поддержит. Могут все соседи совместную работу провести», - добавил Фрол.

За контроль поражения целей и передачу координат противника отвечают бойцы разведывательного подразделения, использующие БПЛА.

Ранее герой России Завадский рассказал, как его успешно выполнил задачу по удержанию ряда населенных пунктов с минимальными потерями, при этом уничтожив 10 единиц техники и большую часть живой силы противника.

Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов

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