Мишустин поручил открыть Суворовское училище в Иркутске к 2023 году

Завершить строительство и открыть Суворовское военное училище в Иркутске необходимо до сентября 2023 года. Такую задачу поставил премьер-министр Михаил Мишустин.

Сегодня глава кабмина побывал на стройплощадке и осмотрел здания будущего училища. В инспекции принял участие и замминистра обороны Тимур Иванов. На территории разместятся спальный корпус на 560 мест, медпункт, столовая, крытый спорткомплекс, стадион с трибунами, гимнастическая площадка.

«Мы разговаривали с Владимиром Владимировичем. Он вспомнил об этом училище. Это надо поддержать. Сейчас вопрос - сбить финансирование. Это вопрос не простой, но на него есть ответ. Главное, что училищу быть. Мы должны с вами, с Минобороны, с Министерством строительства доработать схему размещения и этапность. Ну, думаю, до 2023 года нам надо заканчивать», - сказал премьер.

Мишустин посетил также Иркутский авиазавод, где ознакомился с процессом сборки гражданского самолета среднемагистрального класса МС-21 и побывал в цеху окончательной сборки и ремонта военных самолетов, где посмотрел, как проводится ремонт Як-130 и сборка Су-30МК.