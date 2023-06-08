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Герой России Завадский рассказал, как его полк уничтожил 10 единиц техники боевиков

Анастасия Бобылева
Наталья Панталёва
06:57 08.06.2023
Мотострелковый полк Героя России Завадского успешно выполнил задачу по удержанию ряда населенных пунктов с минимальными потерями, при этом уничтожив 10 единиц техники и большую часть живой силы противника.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Мотострелковый полк подполковника Александра Завадского проводил оборонительные работы на одном из направлений спецоперации. Противник при поддержке артиллерии и армейской авиации начал наступление.

Благодаря тому, что командир грамотно оценил противника и организовал оборону, его подчиненные вступили в бой на выгодных позициях. «Звезда» опубликовала кадры боевой работы наших мотострелков.

В результате боя националисты лишились значительной части личного состава и до 10 единиц бронетехники. За проявленные мужество и героизм офицеру указом президента РФ Владимира Путина присвоено высокое звание Героя России с  вручением медали «Золотая Звезда». 

«Со своим вверенным подразделением мы пятеро суток выполняли поставленную задачу по удержанию ряда населенных пунктов с минимальными потерями, потерь практически у нас не было», - вспоминает Завадский.

Александр вырос в семье военного и с детства мечтал продолжить дело отца. Офицер упорно шел к своей цели. Он окончил Уссурийское Суворовское военное училище и стал курсантом Московского высшего общевойскового командного училища.

В зоне СВО Александр служит с самых первых дней спецоперации. В настоящее время он проходит службу в должности начальника штаба мотострелковой дивизии.  

В Суворовском училище в городе Уссурийске Александру Завадскому установили бюст. Офицер станет примером для суворовцев и будущих офицеров.  

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Натальи Панталевой.

Ранее командир танка рассказал о 10-часовом бое против украинских националистов. Его  экипаж оказался отрезанным от основной группы войск и потому был вынужден долго отбиваться от противника, закрывшись в подбитой бронемашине.

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