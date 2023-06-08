МЧС за сутки эвакуировало более 300 человек с затопленных территорий Херсонской области

В предстоящие сутки на месте будет работать аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Республике Крым.

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МЧС России оказывает помощь пострадавшим жителям Херсонской области. С затопленных территорий продолжается эвакуация населения. В ведомстве сообщили, что за сутки были эвакуированы более 300 человек, среди них 70 детей.

«За текущие сутки с подтопленных территорий эвакуировано более 300 человек, в том числе 70 детей», - сообщило МЧС РФ в своем Telegram-канале.

Отмечено, что на предстоящие сутки планируется работа аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Республике Крым. Группировка состоит из 45 человек и 18 единиц техники, в числе которой 11 плавсредств. Также в регион направлена группировка Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ. Она состоит из 50 человек и 18 единиц техники, из них 10 плавсредств.

Ранее сообщалось об оказании МЧС РФ помощи пострадавшим от последствий теракта на дамбе Каховской ГЭС. По предварительным данным, вода сойдет не раньше, чем через неделю. После этого появится возможность оценить масштабы разрушений и приступить к восстановительным работам.