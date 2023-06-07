МЧС России оказывает помощь пострадавшим от последствий теракта на дамбе Каховской ГЭС

По предварительным расчетам, вода сойдет не раньше, чем через неделю, после чего появится возможность оценить масштабы разрушений и приступить к восстановительным работам.

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Первые последствия устроенной киевским режимом экологической катастрофы уже проявляются на подконтрольных боевикам территориях. Причем, речь идет о населенных пунктах расположенных выше по течению от Каховской ГЭС. После диверсии на дамбе станции, в селе Марьянское, Днепропетровской области из-за обмеления Днепра, начался массовый мор рыбы. На оголившемся дне реки, задыхаются тысячи особей. Собирать и употреблять такую рыбу в пищу запрещено из-за опасности заразиться ботулизмом.

Ширина разлива Днепра после теракта на дамбе Каховской ГЭС составляет около 5-ти километров. Огромные территории всего за сутки скрылись под водой. В зоне бедствия находятся от 22-х до 40-ка тысяч человек. В Новой Каховке, где накануне вода поднялась до отметки 12 метров, ее уровень постепенно начал снижаться, семь человек числятся пропавшими без вести.

Населенный пункт Корсунка полностью ушел под воду. Тяжелая обстановка сохраняется в селах Днепряны, Крынки и Казачьи лагери, находящиеся ниже по течению. Жители пытаются спасти хоть какое-то имущество, но вода в домах стоит практически на уровне потолка. В Алешках отказавшиеся от эвакуации люди, вынуждены искать укрытие на возвышенностях, Голая Пристань затоплена на 80%. Всего затоплены 36 населенных пунктов в трех округах Херсонской области.

Мониторинг ситуации и эвакуацию мирных жителей в регионе обеспечивают сотрудники МЧС. В помощь херсонским спасателям, прибыл аэромобильный отряд из Крыма. Для жителей подтопленных территорий подготовили 45 электростанций и столько же мотопомп для откачки воды и тепловые пушки для просушки зданий. Из-за размытия кладбищ существует риск заражения воды.

«Прорабатывают вопрос по дезинфекции территорий после схода воды. Приведены в готовность аэромобильные группировки Главного управления МЧС России по Ростовской области и городу Севастополю. Всего 350 человек и 100 единиц техники», - рассказал старший оперативный дежурный МЧС России Евгений Кирюшкин.

Ситуацию обсудили на экстренном заседании Совбеза ООН, созванного по инициативе российской стороны. О характере спланированной диверсии говорит и тот факт, что накануне разрушения дамбы был увеличен сброс воды на Днепропетровской ГЭС, выше по теченью. В результате, даже через 10 часов после прорыва, уровень воды в Каховском водохранилище продолжал расти. По словам нашего постпреда Василия Небензи, произошедшее нужно классифицировать, как военное преступление.

«Предпринятая Киевом преднамеренная диверсия против объекта критической инфраструктуры носит крайне опасный характер и по своей сути может быть отнесена к разряду военных преступлений или терактов. Мы понимаем, кто планирует диверсии такого масштаба», - сказал Небензя.

Под контроль российских войск Каховская ГЭС перешла с начала специальной военной операции. Боёв за станцию не было, и всё это время она продолжала функционировать. Боевики же киевского режима, неоднократно наносили ракетные удары по гидротехническим сооружениям станции, дамба являлась единственной переправой через Днепр на многие километры, причём, как автомобильной, так и железнодорожной.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС спровоцировал экологическую катастрофу, последствия которой, еще только предстоит выяснить, а ощущаться они будут ни один год. Об этом, выступая в Совете Федерации, рассказала заместитель председателя правительства по вопросам сельского хозяйства и экологии Виктория Абрамченко.

«Хочу осудить действия… экоцид, затоплены поселки, отрезаны люди, размыты кладбища, могильники, затоплены национальные парки», - заявила Виктория Абрамченко.

С левобережья Днепра эвакуировано более полутора тысяч человек. Пункты временного размещения находятся в 10-15-ти километрах от зоны подтопления. Эвакуированным жителям сел сегодня доставили гуманитарную помощь.

По предварительным расчетам, вода сойдет не раньше, чем через неделю, после чего появится возможность оценить масштабы разрушений и приступить к восстановительным работам.