Свыше 200 человек эвакуированы из тоннеля Австрии при возгорании поезда

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В тоннеле в Австрии загорелся поезд. В связи с этим были эвакуированы не менее 200 человек. Порядка 45 пассажиров получили травмы. Отмечено, что возгорание поезда произошло в тоннеле.

«Около 45 пассажиров получили лёгкие травмы, вероятно, надышавшись дымом», - сообщает RT со ссылкой на французскую прессу.

Приводятся данные, что пожар начался из-за поврежденного кабеля. Контактный провод оборвался при движении через тоннель. Также поезд перевозил автомобили, минимум один из которых загорелся из-за поврежденного провода. Указано, что возгорание удалось ликвидировать.

Ранее пожар был потушен в Центральной клинической больнице в Новосибирске. Пострадавших в происшествии нет. На месте работали более ста человек и 33 единицы техники.