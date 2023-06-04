В Новосибирске потушили пожар в Центральной клинической больнице

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В Новосибирске ликвидировали пожар в Центральной клинической больнице. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Полностью ликвидировать огонь удалось спустя семь часов.

На месте происшествия работали более ста человек и 33 единицы техники. В результате пожара никто не пострадал. Что стало причиной ЧП на данный момент неизвестно.

Напомним, возгорание кровли произошло в 11:25 по московскому времени. Из медицинского учреждения эвакуировали 130 человек, в числе которых 100 пациентов.

Площадь горения составляла около 1800 квадратных метров.