Российские десантники нанесли удар по позициям боевиков из 120-мм минометов

За считанные минуты российские артиллеристы отправляют по целям более десятка 120-мм мин.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Артиллеристы-минометчики ВДВ ВС РФ уничтожили позиции украинских националистов из 120-мм минометов в направлении Кременная - Сватово. Минобороны РФ опубликовало кадры их боевой работы.

Российские десантники ведут разведку позиций противника с помощью беспилотников. Выявив цели в лесном массиве, расчеты 120-мм минометов поддерживают пехоту, уничтожают обнаруженные наблюдательные и опорные пункты боевиков, поражают живую силу и легкобронированную технику противника.

После первого выстрела расчеты начинают работать как четко отлаженный механизм, где каждый боец прекрасно знает свой маневр. За считанные минуты наши военнослужащие могут отправить по выявленным целям более десятка мин.

Ранее были опубликованы кадры ударов российских «Солнцепеков» по украинским боевикам на Южно-Донецком направлении. Огнеметчики ТОС работают в нескольких километрах от передовой и после отработки по целям сразу откатываются, чтобы не попасть под ответный удар противника.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.